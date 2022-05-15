「唔識教仔就唔好生啦」！大家出街遇到荒誕的家教事件，總會說出這一句話，在facebook專頁「生仔要考牌系列」更是看得最多，小朋友失控吵鬧、怪獸家長狗眼看人低、父母重男輕女等等，屢次成為網絡熱話。80後版主夫妻Kelvin和Mavis希望專頁不單是一個宣洩渠道，更希望鼓勵大眾去思考一件事的對與錯。
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「唔識教仔就唔好生啦」！大家出街遇到荒誕的家教事件，總會說出這一句話，在facebook專頁「生仔要考牌系列」更是看得最多，小朋友失控吵鬧、怪獸家長狗眼看人低、父母重男輕女等等，屢次成為網絡熱話。80後版主夫妻Kelvin和Mavis希望專頁不單是一個宣洩渠道，更希望鼓勵大眾去思考一件事的對與錯。
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【湊得輕鬆啲】「生仔要考牌」專頁論盡家教笑中有淚 80後版主盼身教下一代明辨是非
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