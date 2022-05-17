【「你」想裝修】$35萬翻新公屋好過換樓！ 360呎沙田公屋大改造特大廚房足夠10人開餐

「你」想裝修

住了二、三十年的公屋，花約$35萬翻新裝修，可能比換樓更划算。設計師Jack Wong為沙田360呎公屋大執位，原有客廳改為女房，原有細房與廚房打通成為開放式設計，令空間大一倍之餘，全屋亦更光猛。屋主淘寶的特色餐櫃連8人餐枱，還有從一田百貨選購的三座位梳化，驚喜又超值。