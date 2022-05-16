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【地產站Weekly Talk】黃埔四街步行街打造吃、喝、玩、樂新蒲點 恒地林達民現身說法

東鐵綫過海段及屯馬綫兩大基建的帶動下，紅磡及土瓜灣區樓價都備受看好，吸引到多間大型發展商於這裡併購舊樓重建，當中恒地旗下黃埔四街項目，被外界稱為最大型的市區重建發展項目，本集邀請到恒基物業代理營業（一）部總經理林達民親身講述項目發展大計。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：麥然然

攝影：林宇翔

剪接：布榮輝

一手市場 香港物業 屯馬綫 紅磡 恒基 市區重建 土瓜灣 發展商
地產站Weekly Talk
今日 10:00
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【地產站Weekly Talk】黃埔四街步行街打造吃、喝、玩、樂新蒲點 恒地林達民現身說法

東鐵綫過海段及屯馬綫兩大基建的帶動下，紅磡及土瓜灣區樓價都備受看好，吸引到多間大型發展商於這裡併購舊樓重建，當中恒地旗下黃埔四街項目，被外界稱為最大型的市區重建發展項目，本集邀請到恒基物業代理營業（一）部總經理林達民親身講述項目發展大計。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：麥然然

攝影：林宇翔

剪接：布榮輝

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