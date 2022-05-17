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【活得健康啲】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助

假如童年時曾遭雙親嚴重傷害留下了一生陰影，長大後還要照顧所謂的「父母」，又談何容易？現年50多歲的亞玥（化名）童年時被父親家暴，甚至有「難以描述」的傷害，留下陰影。亞玥本與媽媽相依為命，但自從媽媽於去年離世，亞玥便需照顧同一屋簷下的「衰老豆」，無時無刻備受壓力。苦無對策下，她參加生命熱線「解齡還需繫齡人--長者復和咖啡館」計劃，成功解決困局，大大減輕壓力。

全文請看：https://topick.hket.com/article/3034898/

活得健康啲
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【活得健康啲】童年遭家暴及「難以描述」的傷害　女兒照顧年邁「衰老豆」壓力爆煲求助

假如童年時曾遭雙親嚴重傷害留下了一生陰影，長大後還要照顧所謂的「父母」，又談何容易？現年50多歲的亞玥（化名）童年時被父親家暴，甚至有「難以描述」的傷害，留下陰影。亞玥本與媽媽相依為命，但自從媽媽於去年離世，亞玥便需照顧同一屋簷下的「衰老豆」，無時無刻備受壓力。苦無對策下，她參加生命熱線「解齡還需繫齡人--長者復和咖啡館」計劃，成功解決困局，大大減輕壓力。

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