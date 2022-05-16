環球市況波動，投資者應如何調整投資部署？優質股對投資者的資產配置有何幫助？在哪些行業或新／舊經濟中，看到較多的優質股票機會？晉達特約：《ET財智Talk》，請來晉達大中華零售業務主管鄧嘉南，分析優質股對投資者的資產配置有何好處，以及符合優質股定義的特性。
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環球市況波動，投資者應如何調整投資部署？優質股對投資者的資產配置有何幫助？在哪些行業或新／舊經濟中，看到較多的優質股票機會？晉達特約：《ET財智Talk》，請來晉達大中華零售業務主管鄧嘉南，分析優質股對投資者的資產配置有何好處，以及符合優質股定義的特性。
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【ET財智Talk】晉達特約：市況不明 優質投資你要知
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