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糧食危機吼中化化肥（00297） 青姐睇目標價2元

全球正受通脹及糧食問題困擾，青姐看好中化化肥 （00297） ，指股份月綫圖造正大圓底，更給予目標價2元。想知點解青姐咁有信心？記得收看今集《青姐話》。

個股分析 港股 技術分析 糧食供求 圓底 目標價 中化化肥（00297） 通脹
今日 11:05
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糧食危機吼中化化肥（00297） 青姐睇目標價2元

全球正受通脹及糧食問題困擾，青姐看好中化化肥 （00297） ，指股份月綫圖造正大圓底，更給予目標價2元。想知點解青姐咁有信心？記得收看今集《青姐話》。