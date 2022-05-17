【ET講股通】孫運喜：反攻

ET講股通

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00：22 - 港股今日市況速覽 科技股騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 撐市

04：18 - 科技股反攻原因（一）：摩根大通唱好科技股

06：12 - 科技股反攻原因（二）：科技股、平台經濟股獲大型基金增持

07：28 - 科技股反攻原因（三）：內地多個會議轉口風促平台經濟發展 監管近乎完成

10：02 - 美股納指仍未轉好

11：45 - 留意騰訊 （00700） 明日業績

11：40 - 觀眾問股：九龍倉 （00004） 走勢點睇？現在RSI是否底背馳？咩位可以買入？

16：45 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 咩位可以買入博反彈？

21：39 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 咩位可以買入？

24：21 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.92元買入等收息用 此價位可以嗎？上望空間有多少？除淨前買賣策略如何？

28：47 - 港股收市市況速報 科指走勢轉強、恒指有機會再衝上21000至21400點

31：41 - 潛力股推介：金山軟件 （03888）