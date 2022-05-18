綠色零售債券 （新上市編號：04252） 將於明日（5月19日）上市，共有逾48.84萬份有效申請，15.08萬份認購4手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。綠債首日上市有何策略？咩價位可以放？睇好綠色投資前景，ESG投資怎入手？今集《ESG講呢啲》由利達資產管理ESG及投資關係高級主任李穎琳為你逐一解答。
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綠色零售債券 （新上市編號：04252） 將於明日（5月19日）上市，共有逾48.84萬份有效申請，15.08萬份認購4手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。綠債首日上市有何策略？咩價位可以放？睇好綠色投資前景，ESG投資怎入手？今集《ESG講呢啲》由利達資產管理ESG及投資關係高級主任李穎琳為你逐一解答。
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【ESG講呢啲】綠債上市買賣策略 ESG投資入門手冊
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