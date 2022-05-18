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【2分鐘睇樓團】「索爆」阿儀經理人翻版法拉 林寶玉帶睇市值逾4000萬元北角半山豪宅

港島區的北角半山，有「鬧市桃園」之稱，旺中帶靜，自成一隅。說到北角半山區的豪宅，今集《2分鐘睇樓團》就帶大家參觀海天峰2座高層A室的放盤，更請來有「最索經理人」之稱的星級美女嘉賓——「亞視一姐」阿儀經理人及亞洲小姐林寶玉 Connie。單位內附豪華現代風裝修，叫價$4,300萬！

2分鐘睇樓團
今日 12:00
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【2分鐘睇樓團】「索爆」阿儀經理人翻版法拉 林寶玉帶睇市值逾4000萬元北角半山豪宅

港島區的北角半山，有「鬧市桃園」之稱，旺中帶靜，自成一隅。說到北角半山區的豪宅，今集《2分鐘睇樓團》就帶大家參觀海天峰2座高層A室的放盤，更請來有「最索經理人」之稱的星級美女嘉賓——「亞視一姐」阿儀經理人及亞洲小姐林寶玉 Connie。單位內附豪華現代風裝修，叫價$4,300萬！

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