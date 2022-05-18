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港股回軟　教你睇恒指上望目標

港股全日表現反覆，恒指高開71點後轉跌，半日跌130點，午後走勢反覆，一度掉頭倒升逾百點，收市升41點，收報20644點，成交1126.8億元。港股上望目標多少？

 

獨立股評人唐牛分析指，恒指上望目標20700至20800點，不過到位可考慮開淡倉，下望20193點至20200點為關鍵水平。

 

**重溫《ET開市直擊》數字經濟有錢景　新經濟股繼續升？**
https：//inews.hket.com/article/3254641

 

今日 16:30
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港股全日表現反覆，恒指高開71點後轉跌，半日跌130點，午後走勢反覆，一度掉頭倒升逾百點，收市升41點，收報20644點，成交1126.8億元。港股上望目標多少？

 

獨立股評人唐牛分析指，恒指上望目標20700至20800點，不過到位可考慮開淡倉，下望20193點至20200點為關鍵水平。

 

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