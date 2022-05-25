所謂不時不食，每年4至7月都是蟶子最肥美多汁的時候。今集<<靚太廚房>>請來莆田餐廳大廚陳光林師傅教煮辣椒炒蟶子，更會和大家分享正確清洗蟶子方法及注意事項，才不會食到一口沙。
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所謂不時不食，每年4至7月都是蟶子最肥美多汁的時候。今集<<靚太廚房>>請來莆田餐廳大廚陳光林師傅教煮辣椒炒蟶子，更會和大家分享正確清洗蟶子方法及注意事項，才不會食到一口沙。
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【靚太廚房】大廚教煮惹味時令菜辣椒炒蟶子 簡單一步令蟶子吐沙乾淨徹底
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