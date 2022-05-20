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【ET財經早點1分鐘】道指跌236點 標指再試熊市邊緣 夜期急升397點 康希諾疫苗獲世衛使用授權
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【ET財經早點1分鐘】道指跌236點 標指再試熊市邊緣 夜期急升397點 康希諾疫苗獲世衛使用授權
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【ET財經早點1分鐘】道指跌236點 標指再試熊市邊緣 夜期急升397點 康希諾疫苗獲世衛使用授權
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【ET財經早點1分鐘】美股大恐慌 道指瀉1164點兩年最傷 夜期挫386點 騰訊ADR低7%退守340港元關
ET財經早點1分鐘
06:54
2022/05/19
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【ET財經早點1分鐘】鮑威爾：毫不猶豫加息到中性水平之上 道指升431點 夜期跌90點
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2022/05/18
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【ET財經早點1分鐘】道指500點波幅 收市升26點 夜期升153點 重上兩萬關
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2022/05/17
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【ET財經早點1分鐘】港股聚焦騰訊京東小米 本周放榜 夜期升199點 阿里美股高港5%
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2022/05/16
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【ET財經早點1分鐘】鮑威爾連任儲局主席稱未來兩次可加息0.5厘 金管局第三度接錢恒指夜期跌106點
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2022/05/13
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【ET財經早點1分鐘】金管局接錢恒指夜期急瀉379點 美國通脹難遏止道指跌326點
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【ET財經早點1分鐘】美國通脹今晚揭盅 道指上落800點 恒指夜期跌110點 阿里美股低港4%
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2022/05/11
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【ET財經早點1分鐘】環球股市恐慌 道指跌650點 港股ADR指數瀉650點19000關告急
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2022/05/10
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【ET財經早點1分鐘】美股暴跌1063點債息曾越3.1厘 英鎊兌港元曾穿9.7恒指夜期急跌489點
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【ET財經早點1分鐘】美國加息0.5厘符預期美股急升3% 恒指夜期升215點
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2022/05/05
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【ET財經早點1分鐘】儲局今晚勢加息0.5厘 滙豐ADR越50關 道指升67點 AMD業績超預期
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【ET財經早點1分鐘】道指跌527點後倒升84點 藍籌股ADR約跌300點騰訊ADR低港2%
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【ET財經早點1分鐘】蘋果業績勝市場預期 道指升614點恒指夜期跌62點
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2022/04/29
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【ET財經早點1分鐘】Meta業績比預期好股價盤後升兩成 恒指夜期升75點中概股指數升5%
ET財經早點1分鐘
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2022/04/28
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【ET財經早點1分鐘】Alphabet業績遜預期 盤前盤後共跌1成 道指急瀉809點 夜期跌262點
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2022/04/27
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【ET財經早點1分鐘】馬斯克440億美元入主Twitter 美債息跌穿2.9厘 道指夜期齊升
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2022/04/26
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【ET財經早點1分鐘】港股續憂美狂加息20500關拉鋸 滙豐周二放榜 料稅前盈利跌36%
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【ET財經早點1分鐘】5月勢加息0.5厘 納指急瀉2% 夜期跌377點 阿里美股失85港元關
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【ET財經早點1分鐘】Tesla首季多賺6倍達33億美元破紀錄 中概股指數瀉5% 阿里、騰訊ADR再低港3%
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