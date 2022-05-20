【理財Star Talk】楊卓娜知慳識儉重視理財教育　力撐女兒發展興趣不強求出類拔萃

理財Star Talk

有娛樂圈「最強繼母」之稱的楊卓娜，早年與燈箱大王楊志翹結緣，共同育有3名女兒，一直與親生女楊舒然和視如己出的兩名繼女保持良好關係。由於她初入行時月薪只得6,000元，為了供樓及應付日常開支，她養成知慳識儉的好習慣。如今成為人母後，她亦相當着重對女兒的理財教育，讓她們從小就明白量入為出的重要性。