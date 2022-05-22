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【湊得輕鬆啲】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟

24歲女生林卓瑤如長不大的小朋友愛黏著媽媽，患有罕見病結節性硬化症的她，在嬰孩時間腦內部長有多個腫瘤，因而智力受損，並患有自閉症。媽媽Rebecca回想看著嬰兒時的女兒持續抽筋，成長大倒退，一度自責「我帶她來世上似來受苦」。為母則剛，媽媽力排眾議於廿年前不惜花逾$80萬港元，帶1歲多女兒赴美做手術博一博，終成功展現奇蹟。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3254287

兒童健康 結節性硬化症 罕見病 爸媽心聲 手術 正能量 自閉症 美國
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【湊得輕鬆啲】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟

24歲女生林卓瑤如長不大的小朋友愛黏著媽媽，患有罕見病結節性硬化症的她，在嬰孩時間腦內部長有多個腫瘤，因而智力受損，並患有自閉症。媽媽Rebecca回想看著嬰兒時的女兒持續抽筋，成長大倒退，一度自責「我帶她來世上似來受苦」。為母則剛，媽媽力排眾議於廿年前不惜花逾$80萬港元，帶1歲多女兒赴美做手術博一博，終成功展現奇蹟。
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【湊得輕鬆啲】初生女兒長滿腦腫瘤發展倒退　港媽廿年前花逾$80萬赴美做手術現奇蹟
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