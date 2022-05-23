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短炒騰訊（00700）博反彈　買入價、止蝕、上望目標一覽

 

**重溫《開市追揸沽》內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？**
https：//inews.hket.com/article/3258499

 

騰訊 買入價 博反彈 止蝕 買入
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