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【ET講股通】梁耀康：藍籌新貴值得買？

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00：13 - 港股今日市況速覽 
01：01 - 恒指季檢無大型科技股入選  快手 （01024） 失染藍機會股價受壓   
01：45 - 科技股即將公布業績   快手 （01024） 、網易 （09999） 、阿里巴巴 （09988）
03：35 - 藍籌新貴：中升 （00881） 日內表現平平　為中線吸納首選
05：29 - 藍籌新貴：中芯國際 （00981） 表現不錯　短期反彈目標分析
08：07 - 藍籌新貴：中國宏橋 （01378） 能否再升要視乎內地鋁價　高追要小心　
10：01 - 藍籌新貴：東方海外 （00316） 破頂　運價造好料可帶動股價
12：49 - 潛力股推介：長飛光纖光纜 （06869）
16：55 - 觀眾問股：李寧 （02331） 甚麼價錢可入？上望位？止蝕位？
19：07 - 港股收市市況速報

ET講股通
今日 15:30
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【ET講股通】梁耀康：藍籌新貴值得買？

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