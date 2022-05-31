由日食50支煙的「煙鏟」，到1日即戒斷煙癮，到底中間經歷了甚麼？64歲的馮德仁，是資深喃嘸師傅也曾是夜總會樂手。他自7歲開始吸煙，高峰時期更日食50支煙。煙不離口加上靈堂破地獄時的油煙轟炸，促使他患上慢性阻塞性肺病，被送入ICU走過鬼門關。幸好，從死裏逃生的他甦醒後決心戒煙，甚至在肺部僅餘三成功能的狀態下，重拾年輕時的興趣，由日日吹「啲咑」的喃嘸師傅，變身成吹長號的樂手，為的只是一圓年輕時的夢。
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由日食50支煙的「煙鏟」，到1日即戒斷煙癮，到底中間經歷了甚麼？64歲的馮德仁，是資深喃嘸師傅也曾是夜總會樂手。他自7歲開始吸煙，高峰時期更日食50支煙。煙不離口加上靈堂破地獄時的油煙轟炸，促使他患上慢性阻塞性肺病，被送入ICU走過鬼門關。幸好，從死裏逃生的他甦醒後決心戒煙，甚至在肺部僅餘三成功能的狀態下，重拾年輕時的興趣，由日日吹「啲咑」的喃嘸師傅，變身成吹長號的樂手，為的只是一圓年輕時的夢。
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由日食50支煙的「煙鏟」，到1日即戒斷煙癮，到底中間經歷了甚麼？64歲的馮德仁，是資深喃嘸師傅也曾是夜總會樂手。他自7歲開始吸煙，高峰時期更日食50支煙。煙不離口加上靈堂破地獄時的油煙轟炸，促使他患上慢性阻塞性肺病，被送入ICU走過鬼門關。幸好，從死裏逃生的他甦醒後決心戒煙，甚至在肺部僅餘三成功能的狀態下，重拾年輕時的興趣，由日日吹「啲咑」的喃嘸師傅，變身成吹長號的樂手，為的只是一圓年輕時的夢。
【活得健康啲】「吹啲咑」喃嘸師傅兼任夜總會樂手 日煲50支煙解壓肺全黑險死
由日食50支煙的「煙鏟」，到1日即戒斷煙癮，到底中間經歷了甚麼？64歲的馮德仁，是資深喃嘸師傅也曾是夜總會樂手。他自7歲開始吸煙，高峰時期更日食50支煙。煙不離口加上靈堂破地獄時的油煙轟炸，促使他患上慢性阻塞性肺病，被送入ICU走過鬼門關。幸好，從死裏逃生的他甦醒後決心戒煙，甚至在肺部僅餘三成功能的狀態下，重拾年輕時的興趣，由日日吹「啲咑」的喃嘸師傅，變身成吹長號的樂手，為的只是一圓年輕時的夢。
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