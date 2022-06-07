殯儀業雖然屬厭惡工作，但一向被外界認為收入可觀，而吸引不少年輕人想入行。到底現實是否一樣？有逾40年殯儀業經驗的第3代喃嘸師傅馮德仁表示，自己從小跟隨叔伯入行由低做起，由執骨、賣棺、破地獄、醮師、殯儀化妝幾乎所有範疇都做過，他坦言自己花了10年時間才算「學滿師」，當中經歷過的辛酸不言而喻。他亦大方分享工作多年遇過的奇妙事件，甚至透露曾因重病而到「地府一遊」……
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殯儀業雖然屬厭惡工作，但一向被外界認為收入可觀，而吸引不少年輕人想入行。到底現實是否一樣？有逾40年殯儀業經驗的第3代喃嘸師傅馮德仁表示，自己從小跟隨叔伯入行由低做起，由執骨、賣棺、破地獄、醮師、殯儀化妝幾乎所有範疇都做過，他坦言自己花了10年時間才算「學滿師」，當中經歷過的辛酸不言而喻。他亦大方分享工作多年遇過的奇妙事件，甚至透露曾因重病而到「地府一遊」……
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【活得健康啲】吹哨吶破地獄賣棺執骨一腳踢 喃嘸師傅病危入ICU公開遊地府奇妙經歷
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