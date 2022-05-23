【示範單位】白石角Silicon Hill標準戶最大3房 多組儲物櫃提升收納空間

示範單位

新地（00016）發展的大埔白石角大型新盤Silicon Hill，今日開放翠景閣第1座9樓B1室，屬無改動示範單位，實用面積770平方呎，連23平方呎露台及18平方呎工作平台，屬項目第1期實用面積最大之標準單位。