新地（00016）發展的大埔白石角大型新盤Silicon Hill，今日開放翠景閣第1座9樓B1室，屬無改動示範單位，實用面積770平方呎，連23平方呎露台及18平方呎工作平台，屬項目第1期實用面積最大之標準單位。
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新地（00016）發展的大埔白石角大型新盤Silicon Hill，今日開放翠景閣第1座9樓B1室，屬無改動示範單位，實用面積770平方呎，連23平方呎露台及18平方呎工作平台，屬項目第1期實用面積最大之標準單位。
今日 18:58
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【示範單位】白石角Silicon Hill標準戶最大3房 多組儲物櫃提升收納空間
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