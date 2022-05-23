美股今年以來大幅波動，受通脹壓力、經濟衰退憂慮，擔心聯儲局或加快加息步伐等因素影響，資金繼續避險。美股為首的股票市場跌勢未止，投資者應如何調整部署？未來有哪些行業板塊值得留意？美股以外，澳洲大選結果出爐，會帶來甚麼投資機會？《ET財智TALK》請來利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗，為大家分析美股最新形勢。
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美股今年以來大幅波動，受通脹壓力、經濟衰退憂慮，擔心聯儲局或加快加息步伐等因素影響，資金繼續避險。美股為首的股票市場跌勢未止，投資者應如何調整部署？未來有哪些行業板塊值得留意？美股以外，澳洲大選結果出爐，會帶來甚麼投資機會？《ET財智TALK》請來利達LW A.M.基金經理兼首席投資策略師黃耀宗，為大家分析美股最新形勢。
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【ET財智Talk】美股何時見底？利達黃耀宗教路部署策略
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