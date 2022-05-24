【「你」想裝修】火車模型專家豪花$80萬大執套3房變身北歐新裝 客廳天花燈槽還原1:87仿真火車模型

「你」想裝修

爵悅庭位於荃灣楊屋道100號的私人屋苑，今集《你想裝修》帶大家來到西爵軒，參觀其中一個716平方呎套3房單位。戶主是一位火車模型專家，自小喜歡收藏火車模型，更自學研究電子工程，為模型珍藏設計了一套火車路軌及自動駕駛系統。是次戶主一家四口決定細屋搬大屋，請來設計師 Connie為新居大翻新，且趁機在客廳天花燈槽實現1:87仿真火車模型車軌，整單位的設計圍繞火車模型作延伸，新裝修走北歐風格調。