爵悅庭位於荃灣楊屋道100號的私人屋苑，今集《你想裝修》帶大家來到西爵軒，參觀其中一個716平方呎套3房單位。戶主是一位火車模型專家，自小喜歡收藏火車模型，更自學研究電子工程，為模型珍藏設計了一套火車路軌及自動駕駛系統。是次戶主一家四口決定細屋搬大屋，請來設計師 Connie為新居大翻新，且趁機在客廳天花燈槽實現1:87仿真火車模型車軌，整單位的設計圍繞火車模型作延伸，新裝修走北歐風格調。
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爵悅庭位於荃灣楊屋道100號的私人屋苑，今集《你想裝修》帶大家來到西爵軒，參觀其中一個716平方呎套3房單位。戶主是一位火車模型專家，自小喜歡收藏火車模型，更自學研究電子工程，為模型珍藏設計了一套火車路軌及自動駕駛系統。是次戶主一家四口決定細屋搬大屋，請來設計師 Connie為新居大翻新，且趁機在客廳天花燈槽實現1:87仿真火車模型車軌，整單位的設計圍繞火車模型作延伸，新裝修走北歐風格調。
今日 12:00
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【「你」想裝修】火車模型專家豪花$80萬大執套3房變身北歐新裝 客廳天花燈槽還原1:87仿真火車模型
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12:00 2022/05/03
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