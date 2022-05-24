【ET講股通】孫運喜：中外夾擊

ET講股通

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00：25 - 港股今日市況速覽

01：05 - 內地減汽車購置稅利好吉 （00175） 美團 （03690） 、內需、濠賭累市

02：34 - 拜登擬撤消中國部分關稅 紓緩美國通脹壓力

03：45 - 港股、A股對汽車補貼消息反應平平

05：35 - A股對政策利好消息視而不見

06：38 - 美股SNAP（SNAP.US）發盈警 不利外圍市場氣氛

08：42 - 市場憂美團 （03690） 科指似小雙頂料再跌300點

09：29 - 大戶唱淡美股 連跌8周料走勢似2008年

12：32 - 觀眾問股：港交所 （00388） 甚麼價錢可買入？上望位？止蝕位？

16：55 - 觀眾問股：中移動 （00941） 中線年底前睇幾錢？

20：45 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 走勢是頭肩頂？想買入長揸等一等先？

24：53 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）現價可買入？

26：16 - 港股收市市況速報 恒指睇實19925點

27：55 - 潛力股推介：大唐發電 （00991）