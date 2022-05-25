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【ET講股通】孫運喜：傳統股發威

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00：22 - 港股今日市況速覽　金融股、中移動 （00941） 領市
04：05 - Snap（SNAP.US）發盈警累新經濟股　資金由轉投傳統股
06：29 - 市場憂美國經濟比預期差　
07：38 - 市場人心虛怯市底弱　對沖基金大舉逃離科技股
08：42 - 資金流入債市、傳統股避險
11：49 - 觀眾問股：信和置業 （00083） 走勢點睇？10元持貨多年收息 　上望目標及止賺位？
14：44 - 觀眾問股：領展 （00823） 走勢是頭肩底？
16：50 - 觀眾問股：領展 （00823） 以收息為目的    持貨有賺、哪個價位加注更適合？ 還是換港鐵 （00066） 或港燈 （02638） ？ 
22：25 - 觀眾問股：領展 （00823） 咩位可再加注呢？
24：35 - 觀眾問股：平保 （02318） 高位有貨　現走勢平平會再向下走嗎？
28：05 - 港股收市市況速報　20天線爭持橫行、19925點不能失
30：33 - 美國聯儲局公布5月議息會議紀錄　美股「有得震、冇得瞓」
31：01 - 潛力股推介：中芯國際 （00981）

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今日 15:30
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