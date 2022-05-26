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【ET開市直擊】中央政策能否穩大市？聯儲局議息紀錄速解


Time Code
00：32 - 美股焦點及上日表現
00：56 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：25 - 亞太股市早段市況速報
03：04 - 美議息會議紀錄偏向正面    美股場已預示加息壓力由牛轉熊  ，
04：55 - 5-7月各加0.5厘息  今年下半年可能不再加息   
06：20 - 美股短線有反彈憧憬   美國通脹高長線較難睇好大市
07：42 - 5-6月儲聯局落實緊縮政策    不同股份估值偏貴下跌機會高
10：15 - 標指下跌約2成   或能反彈至4150點
12：40 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）一路跌一路想吼但未行動？  仲有冇得跌？ 
16：13 - 上日港股表現及北水盤路
17：24 - 中央緊急召開「穩經濟大盤」視像會議   一籃子政策細則5月底出台
21：15 - 6月宜小心內房、內銀板塊  避開生產成本上升體育股、手機設備股
24：05 - ATM或可博美團 （03690） 、騰訊 （00700）   生物科技股藥明生物 （02269） 較值博
27：53 - 港股開市初段市況速報  
29：50 - ET個股推介：中升 （00881）   國策受累股有望跑贏大市
33：46 - 港股開市初段市況速報  
34：04 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）買入價232美元  賬面由賺轉蝕現在怎麼辦？
38：25 - 觀眾問股：超微（AMD.US）106美元持貨怎處理？
39：39 - 觀眾問股：卡夫亨氏Kraft Heinz Co（KHC.US）及金寶湯（CPB.US）點睇？
42：45 - 觀眾問股：Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）買入價70美元是否要減？
44：33 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10元買入等收息   
現已賺一成好唔好先走？
45：30 - 觀眾問股：李寧 （02331） 甚麼價錢可入？
上望位？止蝕位？
46：45 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 反弹阻力位？  高位有貨要立即止蝕嗎？
49：35 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 高位有貨  中線如何？
50：55 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 前景好唔好仲可以追？   Mirror加場利好業績？ 
52：42 - 觀眾問股：中移動 （00941） 已除淨等收息   
想中長線收息哪個價位再買？
55：15 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 未來一段時間幾錢入好？
56：06 - 港股開市早段市況速報
56：53 - 財經日誌提提你

ET開市直擊
08:40 2022/05/26
詳情
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【ET開市直擊】中央政策能否穩大市？聯儲局議息紀錄速解


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