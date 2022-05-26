【ET開市直擊】中央政策能否穩大市？聯儲局議息紀錄速解

ET開市直擊



Time Code

00：32 - 美股焦點及上日表現

00：56 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

02：25 - 亞太股市早段市況速報

03：04 - 美議息會議紀錄偏向正面 美股場已預示加息壓力由牛轉熊 ，

04：55 - 5-7月各加0.5厘息 今年下半年可能不再加息

06：20 - 美股短線有反彈憧憬 美國通脹高長線較難睇好大市

07：42 - 5-6月儲聯局落實緊縮政策 不同股份估值偏貴下跌機會高

10：15 - 標指下跌約2成 或能反彈至4150點

12：40 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）一路跌一路想吼但未行動？ 仲有冇得跌？

16：13 - 上日港股表現及北水盤路

17：24 - 中央緊急召開「穩經濟大盤」視像會議 一籃子政策細則5月底出台

21：15 - 6月宜小心內房、內銀板塊 避開生產成本上升體育股、手機設備股

24：05 - ATM或可博美團 （03690） 、騰訊 （00700） 生物科技股藥明生物 （02269） 較值博

27：53 - 港股開市初段市況速報

29：50 - ET個股推介：中升 （00881） 國策受累股有望跑贏大市

33：46 - 港股開市初段市況速報

34：04 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA.US）買入價232美元 賬面由賺轉蝕現在怎麼辦？

38：25 - 觀眾問股：超微（AMD.US）106美元持貨怎處理？

39：39 - 觀眾問股：卡夫亨氏Kraft Heinz Co（KHC.US）及金寶湯（CPB.US）點睇？

42：45 - 觀眾問股：Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）買入價70美元是否要減？

44：33 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10元買入等收息

現已賺一成好唔好先走？

45：30 - 觀眾問股：李寧 （02331） 甚麼價錢可入？

上望位？止蝕位？

46：45 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 反弹阻力位？ 高位有貨要立即止蝕嗎？

49：35 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 高位有貨 中線如何？

50：55 - 觀眾問股：電訊盈科 （00008） 前景好唔好仲可以追？ Mirror加場利好業績？

52：42 - 觀眾問股：中移動 （00941） 已除淨等收息

想中長線收息哪個價位再買？

55：15 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 未來一段時間幾錢入好？

56：06 - 港股開市早段市況速報

56：53 - 財經日誌提提你