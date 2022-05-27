【理財Star Talk】梁諾妍與拍檔合資40萬開健身中心　疫下停業期間幸獲業主減租渡難關

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梁諾妍 （Inez Leong）是一名模特兒和主持，於2021年與藝人洪永城結婚並誕下女兒，她產後修身成功吸引了不少人注意。其實Inez除了拍攝的工作外，近年開設了自己的健身中心Fitnez Studio，開班教授跑步和健身知識。作為創業者，在疫情持續2年多期間，她只好靠自己拍攝工作收入以及與業主商量獲得減租金的機會，以守住業務。