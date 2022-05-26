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【潛力股精選】梁耀康：聯想（00992）

聯想（00992）績後股價逆市造好，收市升1.1%，收報7.27元。聯想公布業績，上季盈利4.12億美元，按年升58%，獨立股評人梁耀康睇好聯想業績平穩，基礎設施及智能業務進入收成期，加上股息達5厘，未來亦憧憬受惠電腦國產化，建議投資者可考慮吸納，現水平買入策略如何？上望目標、止蝕位看多少？立即點擊收看／收聽。

 

*重溫《ET講股通》梁耀康：出大招救經濟

https://inews.hket.com/article/3261830

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