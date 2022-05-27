【疫轉賽道】Mr.結他手轉行地產代理 黎澤恩：入行後更加想買樓

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本地樂隊Mr.推出的《如果我是陳奕迅》紅透半邊天，因為主音聲的確很像陳奕迅，此曲一直帶領着Mr.走上紅館，贏盡無數歡呼聲。但好景不常，疫情對大部分市民的生計構成影響，連做音樂的都不例外。

當中Mr.結他手黎澤恩（Ronny Lay）於今年擴大職業版圖，成為美聯物業的地產經紀，入行未夠一年，已促成多宗成交。「我們做音樂或娛樂，總有時間空餘出來，不想浪費那些空餘時間，又有朋友做地產經紀，她建議我考地產牌，於是聽從朋友意見，一開始就考大牌，第一次考就考到，增值一下自己。」黎澤恩表示。