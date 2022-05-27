將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【疫轉賽道】Mr.結他手轉行地產代理 黎澤恩：入行後更加想買樓

本地樂隊Mr.推出的《如果我是陳奕迅》紅透半邊天，因為主音聲的確很像陳奕迅，此曲一直帶領着Mr.走上紅館，贏盡無數歡呼聲。但好景不常，疫情對大部分市民的生計構成影響，連做音樂的都不例外。

當中Mr.結他手黎澤恩（Ronny Lay）於今年擴大職業版圖，成為美聯物業的地產經紀，入行未夠一年，已促成多宗成交。「我們做音樂或娛樂，總有時間空餘出來，不想浪費那些空餘時間，又有朋友做地產經紀，她建議我考地產牌，於是聽從朋友意見，一開始就考大牌，第一次考就考到，增值一下自己。」黎澤恩表示。

Mr. 樂隊 地產代理 美聯物業
專題影片
今日 10:32
詳情
×

【疫轉賽道】Mr.結他手轉行地產代理 黎澤恩：入行後更加想買樓

本地樂隊Mr.推出的《如果我是陳奕迅》紅透半邊天，因為主音聲的確很像陳奕迅，此曲一直帶領着Mr.走上紅館，贏盡無數歡呼聲。但好景不常，疫情對大部分市民的生計構成影響，連做音樂的都不例外。

當中Mr.結他手黎澤恩（Ronny Lay）於今年擴大職業版圖，成為美聯物業的地產經紀，入行未夠一年，已促成多宗成交。「我們做音樂或娛樂，總有時間空餘出來，不想浪費那些空餘時間，又有朋友做地產經紀，她建議我考地產牌，於是聽從朋友意見，一開始就考大牌，第一次考就考到，增值一下自己。」黎澤恩表示。

播放中
4:45
【疫轉賽道】Mr.結他手轉行地產代理 黎澤恩：入行後更加想買樓
專題影片
今日 10:32
【疫轉賽道】Mr.結他手轉行地產代理 黎澤恩：入行後更加想買樓
3:37
港版碧咸文彼得 轉行代理低做起
專題影片
08:00 2022/05/10
港版碧咸文彼得 轉行代理低做起
1:35
【啟德全面睇】啟德多焦點商業項目 勢成全港第二CBD
專題影片
08:00 2022/05/04
【啟德全面睇】啟德多焦點商業項目 勢成全港第二CBD
1:51
【啟德全面睇】體育園明年開幕 啟德矚目新地標
專題影片
08:00 2022/05/03
【啟德全面睇】體育園明年開幕 啟德矚目新地標
0:44
香港樓市簡直恐怖 女藝人余曉彤Hidy︰但我認為買樓好過買遊艇！
專題影片
12:00 2022/04/23
香港樓市簡直恐怖 女藝人余曉彤Hidy︰但我認為買樓好過買遊艇！
3:47
【發展商專訪】會德豐黃光耀看好疫後樓市 全年樓價升5至8%
專題影片
07:00 2022/04/14
【發展商專訪】會德豐黃光耀看好疫後樓市 全年樓價升5至8%
5:12
【疫轉賽道】 物管轉戰代理 最高月入達六位數
專題影片
03:00 2022/04/01
【疫轉賽道】 物管轉戰代理 最高月入達六位數
4:51
【疫轉賽道】 名牌銷售員 1年變身代理精英團隊
專題影片
03:00 2022/03/31
【疫轉賽道】 名牌銷售員 1年變身代理精英團隊
3:27
【疫轉賽道】 導遊轉身代理 半年成功開16單
專題影片
03:00 2022/03/29
【疫轉賽道】 導遊轉身代理 半年成功開16單
4:21
【疫轉賽道】餐廳老闆轉行代理 疫下覓出新路
專題影片
03:00 2022/03/28
【疫轉賽道】餐廳老闆轉行代理 疫下覓出新路
3:40
港足前隊長陳偉豪 轉行代理冀再創光芒
專題影片
08:00 2022/02/04
港足前隊長陳偉豪 轉行代理冀再創光芒
1:37
【入伙盤2022】驗樓師醒你收樓小貼士
專題影片
13:05 2022/01/31
【入伙盤2022】驗樓師醒你收樓小貼士
2:21
【虎年運程】究竟「大年三十晚」應該做咩？ 余師父講解「守歲」派壓歲錢俗例
專題影片
09:30 2022/01/30
【虎年運程】究竟「大年三十晚」應該做咩？ 余師父講解「守歲」派壓歲錢俗例
3:38
【虎年運程】為何年廿八要洗邋遢？ 余師父教大家洗走舊年霉運
專題影片
10:00 2022/01/29
【虎年運程】為何年廿八要洗邋遢？ 余師父教大家洗走舊年霉運
3:38
年宵《大乾爹市集 第二回》登陸灣仔 W Square 雪姨夥拍一眾名人 一連11日擺檔 齊齊迎虎
專題影片
10:00 2022/01/23
年宵《大乾爹市集 第二回》登陸灣仔 W Square 雪姨夥拍一眾名人 一連11日擺檔 齊齊迎虎
3:32
【虎年風水運程】虎年健康位喺邊？麥玲玲師父教擺家居九宮飛星陣（二）
專題影片
14:00 2022/01/22
【虎年風水運程】虎年健康位喺邊？麥玲玲師父教擺家居九宮飛星陣（二）
0:57
虎年計劃買樓投資、自住？ 想學富貴KOL「一炮過」？ 雪姨︰除港島區 仲睇好大圍沙田仍低水
專題影片
10:36 2022/01/22
虎年計劃買樓投資、自住？ 想學富貴KOL「一炮過」？ 雪姨︰除港島區 仲睇好大圍沙田仍低水
3:46
【虎年風水運程】虎年財位喺邊？麥玲玲師父教擺家居九宮飛星陣（一）
專題影片
12:00 2022/01/21
【虎年風水運程】虎年財位喺邊？麥玲玲師父教擺家居九宮飛星陣（一）
2:34
【家電開箱】Rasonic智能煮磨機 一按即可煮出各款冷熱飲品
專題影片
12:00 2022/01/15
【家電開箱】Rasonic智能煮磨機 一按即可煮出各款冷熱飲品
3:52
【專訪】嘉里土瓜灣項目邁設計階段 研設特色街舖小區
專題影片
08:00 2022/01/06
【專訪】嘉里土瓜灣項目邁設計階段 研設特色街舖小區