遇上好姐姐，猶如多一位親人。港台DJ侯嘉明（Alyson）與中英混血丈夫Paul家有一位忠誠菲傭Agnes，25年前來港到Paul的家打工，當時少主Paul年僅10歲，Agnes一路看著他成長、娶妻、生女，照顧了兩代小孩。Agnes最難忘少主求婚大事，竟找上自己幫忙，回想起仍感動得熱淚盈眶。
×
直播中
遇上好姐姐，猶如多一位親人。港台DJ侯嘉明（Alyson）與中英混血丈夫Paul家有一位忠誠菲傭Agnes，25年前來港到Paul的家打工，當時少主Paul年僅10歲，Agnes一路看著他成長、娶妻、生女，照顧了兩代小孩。Agnes最難忘少主求婚大事，竟找上自己幫忙，回想起仍感動得熱淚盈眶。
今日 10:00
×
【湊得輕鬆啲】菲傭25年前來港湊大兩代幫手求婚 港台DJ侯嘉明夫妻︰視姐姐如家人
4:57
10:00 2022/05/22
4:29
10:00 2022/05/15
7:47
10:00 2022/05/08
5:09
10:00 2022/05/01
4:42
10:00 2022/04/24
5:48
10:00 2022/04/17
5:39
10:00 2022/04/10
5:10
10:00 2022/04/03
4:52
10:00 2022/03/27
4:10
10:00 2022/03/20
4:23
10:00 2022/03/13
8:14
10:00 2022/03/06
3:56
10:00 2022/02/20
5:40
10:00 2022/02/13
5:13
10:00 2022/02/06
6:15
10:00 2022/01/30
5:15
10:00 2022/01/23
4:41
10:00 2022/01/16
6:21
10:00 2022/01/09