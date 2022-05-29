【湊得輕鬆啲】菲傭25年前來港湊大兩代幫手求婚　港台DJ侯嘉明夫妻︰視姐姐如家人

湊得輕鬆啲

遇上好姐姐，猶如多一位親人。港台DJ侯嘉明（Alyson）與中英混血丈夫Paul家有一位忠誠菲傭Agnes，25年前來港到Paul的家打工，當時少主Paul年僅10歲，Agnes一路看著他成長、娶妻、生女，照顧了兩代小孩。Agnes最難忘少主求婚大事，竟找上自己幫忙，回想起仍感動得熱淚盈眶。

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