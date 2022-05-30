【地產站Weekly Talk】銀主盤滾存量連續3個月高企 專家點睇後市走勢?

地產站Weekly Talk

近月樓市回暖，二手交投回升，但市場銀主盤滾存數目卻未有明顯減少。據代理資料，本港滾存銀主盤數目已連續3個月多於150個，按年更大增1.2倍，除紅磡黃埔花園等藍籌屋苑外，連逾億元的超級豪宅亦有新增銀主個案。專家如何看待未來銀主盤市場趨勢？未來銀主盤多少的關鍵因素又在於什麼？

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