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【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

美國聯儲局今年3月啟動加息周期，至今兩度調高聯邦基金利率共0.75厘。面對美國新一輪加息、香港資金外流及人口流動等因素，香港樓市會維持平穩，抑或終需一跌？政府換屆在即，候任特首李家超表示將來會重點處理土地房屋問題，對樓市會帶來甚麼影響？《ET財智TALK》請來星展銀行 （香港） 研究部香港房地產業分析師丘卓文，為大家分析本港樓市未來走勢。

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今日 19:45
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【ET財智Talk】本港樓市漸穩 加息影響微？星展丘卓文分析按息及樓價走勢

美國聯儲局今年3月啟動加息周期，至今兩度調高聯邦基金利率共0.75厘。面對美國新一輪加息、香港資金外流及人口流動等因素，香港樓市會維持平穩，抑或終需一跌？政府換屆在即，候任特首李家超表示將來會重點處理土地房屋問題，對樓市會帶來甚麼影響？《ET財智TALK》請來星展銀行 （香港） 研究部香港房地產業分析師丘卓文，為大家分析本港樓市未來走勢。

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