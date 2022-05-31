電力股炒上　中國電力2380、華電902短炒策略即睇

國務院提7方面措施促新能源發展，電力股今早炒上，中國電力 （02380） 、華能國電 （00902） 齊半日升約6%跑嬴大市，華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析策略，指中國電力股價可上望3.9至4元，華電如連續2日企穩3.9元，可上望4.2至4.4元。
**重溫《ET開市直擊》內需股繼續起飛？MSCI新貴有冇炒作**
https：//inews.hket.com/article/3264932
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