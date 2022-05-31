將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
海螺水泥914逆市破底　持貨怎自保？

 

**重溫《ET開市直擊》內需股繼續起飛？MSCI新貴有冇炒作**
https：//inews.hket.com/article/3264932

 

建材水泥股 海螺水泥（00914）
今日 12:45
詳情
×

海螺水泥914逆市破底　持貨怎自保？

 

**重溫《ET開市直擊》內需股繼續起飛？MSCI新貴有冇炒作**
https：//inews.hket.com/article/3264932

 