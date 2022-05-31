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【ET講股通】孫運喜：突破

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00：22 - 港股今日市況速覽　體育用品爰
02：15 - 外圍利淡消息（一）：88隻中概股遭美國證交會列「預定除牌名單」
02：56 - 外圍利淡消息（二）：拜登約見鮑威爾　或改變外圍對美國聯儲局加息預期
05：22 - 內地5月製造業PMI勝預期　受惠內地疫情放緩而好轉
06：35 - 上海明日復工復產　市場憧憬內地經濟向好
07：29 - 美國聯儲局明起縮表　內地好消息撐市
08：55 - A股上證綜合指數現突破　帶動恒指進一步突破前浪頂阻力
10：25 - 觀眾問股：美蘭空港 （00357） 走勢點睇？咩價位可買入？上望咩價位？
12：55 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 走勢點睇？上望咩價位？
16：16 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？上望咩價位？
18：37 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 235元買入點算？
21：05 - 觀眾問股：李寧 （02331） 仍有得追？
25：14 - 港股收市市況速報
26：55 - 恒指上望睇22160點及22500點　後市可望向好
27：24 - 潛力股推介：貓眼娛樂 （01896）

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