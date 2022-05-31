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小米1810破頂兼全日高位收市　前景分析＋吸納策略一覽

小米 （01810） 股價破頂創月內高位，兼以全日最高位收市，收報12.14元。華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，小米業績普通，短期手機需求成疑，缺乏利好因素，料股價短期跟隨大市發展，12至12.5元才有阻力，宜於11.2至11.5元才考慮吸納。

 

**重溫《ET開市直擊》內需股繼續起飛？MSCI新貴有冇炒作**
https：//inews.hket.com/article/3264932

今日 17:30
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小米1810破頂兼全日高位收市　前景分析＋吸納策略一覽

小米 （01810） 股價破頂創月內高位，兼以全日最高位收市，收報12.14元。華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，小米業績普通，短期手機需求成疑，缺乏利好因素，料股價短期跟隨大市發展，12至12.5元才有阻力，宜於11.2至11.5元才考慮吸納。

 

**重溫《ET開市直擊》內需股繼續起飛？MSCI新貴有冇炒作**
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