今集《靚太廚房》請來靚媽符曉薇(Leanne)教大家做可樂雞翼，這款家常小菜不論大人及朋友都難以抗拒。Leanne指這款惹味小菜送飯一流，如果要煮給小朋友吃，不加花雕酒及可樂，同樣可做出美味雞翼。適逢3歲女兒Abi今年入讀幼稚園K1，Leanne大談Abi的返學趣事。
×
直播中
今集《靚太廚房》請來靚媽符曉薇(Leanne)教大家做可樂雞翼，這款家常小菜不論大人及朋友都難以抗拒。Leanne指這款惹味小菜送飯一流，如果要煮給小朋友吃，不加花雕酒及可樂，同樣可做出美味雞翼。適逢3歲女兒Abi今年入讀幼稚園K1，Leanne大談Abi的返學趣事。
今日 10:00
×
【靚太廚房】符曉薇教整簡易可樂雞翼 分享女兒升熱門幼稚園K1趣事
3:43
10:00 2022/06/08
6:23
10:00 2022/06/01
3:00
10:00 2022/05/25
2:00
10:00 2022/05/18
2:34
10:00 2022/05/11
4:25
10:00 2022/05/04
2:32
10:00 2022/04/27
2:03
10:00 2022/04/20
2:10
10:00 2022/04/13
3:00
10:00 2022/04/06
2:13
10:00 2022/03/30
2:01
10:00 2022/03/23
3:00
10:00 2022/03/16
3:00
10:00 2022/03/09
3:00
10:00 2022/03/02
2:19
10:00 2022/02/23
1:56
10:00 2022/02/16
3:04
10:00 2022/02/09
1:51
10:00 2022/02/02