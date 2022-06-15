【靚太廚房】符曉薇教整簡易可樂雞翼　分享女兒升熱門幼稚園K1趣事

靚太廚房

今集《靚太廚房》請來靚媽符曉薇(Leanne)教大家做可樂雞翼，這款家常小菜不論大人及朋友都難以抗拒。Leanne指這款惹味小菜送飯一流，如果要煮給小朋友吃，不加花雕酒及可樂，同樣可做出美味雞翼。適逢3歲女兒Abi今年入讀幼稚園K1，Leanne大談Abi的返學趣事。

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