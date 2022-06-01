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【ET財經早點1分鐘】拜登：抗擊通脹是儲局主要職責 道指跌222點 夜期跌260點

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【ET財經早點1分鐘】拜登：抗擊通脹是儲局主要職責 道指跌222點 夜期跌260點

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【ET財經早點1分鐘】拜登：抗擊通脹是儲局主要職責 道指跌222點 夜期跌260點
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【ET財經早點1分鐘】拜登：抗擊通脹是儲局主要職責 道指跌222點 夜期跌260點
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【ET財經早點1分鐘】夜期跌80點 中國官方PMI今揭盅 儲局理事沃勒撑 未來幾次會議各加息0.5厘
ET財經早點1分鐘
07:02 2022/05/31
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【ET財經早點1分鐘】滙豐ADR挑戰1個月高位 夜期漲百點 上海推重振經濟計畫 內銀谷放貸力度
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/30
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【ET財經早點1分鐘】美滙跌穿102 納指大升2.7% 阿里巴巴美股高港14% 夜期急漲619點
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/27
【ET財經早點1分鐘】美滙跌穿102 納指大升2.7% 阿里巴巴美股高港14% 夜期急漲619點
1:43
【ET財經早點1分鐘】儲局公布會議紀錄後 道指升191點 阿里今放榜聚焦疫情影響 友和招股入場費5252元
ET財經早點1分鐘
06:56 2022/05/26
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1:39
【ET財經早點1分鐘】道指跌500點後倒升 美短債息跌穿2.5厘 夜期跌142點 滙豐ADR高港4%
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/25
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【ET財經早點1分鐘】道指升618點 標指升2%撲4000關 歐央行料7月起加息 歐元升美匯跌
ET財經早點1分鐘
06:46 2022/05/24
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【ET財經早點1分鐘】阿里業績、美國通脹數據左右港股 夜期跌302點 阿里美團ADR仍乏力
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/23
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【ET財經早點1分鐘】道指跌236點 標指再試熊市邊緣 夜期急升397點 康希諾疫苗獲世衛使用授權
ET財經早點1分鐘
06:57 2022/05/20
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【ET財經早點1分鐘】美股大恐慌 道指瀉1164點兩年最傷 夜期挫386點 騰訊ADR低7%退守340港元關
ET財經早點1分鐘
06:54 2022/05/19
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【ET財經早點1分鐘】鮑威爾：毫不猶豫加息到中性水平之上 道指升431點 夜期跌90點
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/18
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【ET財經早點1分鐘】道指500點波幅　收市升26點　夜期升153點　重上兩萬關
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/05/17
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【ET財經早點1分鐘】港股聚焦騰訊京東小米 本周放榜 夜期升199點 阿里美股高港5%
ET財經早點1分鐘
06:47 2022/05/16
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【ET財經早點1分鐘】鮑威爾連任儲局主席稱未來兩次可加息0.5厘 金管局第三度接錢恒指夜期跌106點
ET財經早點1分鐘
06:49 2022/05/13
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【ET財經早點1分鐘】金管局接錢恒指夜期急瀉379點 美國通脹難遏止道指跌326點
ET財經早點1分鐘
06:53 2022/05/12
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【ET財經早點1分鐘】美國通脹今晚揭盅 道指上落800點 恒指夜期跌110點 阿里美股低港4%
ET財經早點1分鐘
06:52 2022/05/11
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【ET財經早點1分鐘】環球股市恐慌 道指跌650點 港股ADR指數瀉650點19000關告急
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/05/10
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1:58
【ET財經早點1分鐘】美股暴跌1063點債息曾越3.1厘 英鎊兌港元曾穿9.7恒指夜期急跌489點
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/05/06
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【ET財經早點1分鐘】美國加息0.5厘符預期美股急升3% 恒指夜期升215點
ET財經早點1分鐘
06:52 2022/05/05
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【ET財經早點1分鐘】儲局今晚勢加息0.5厘 滙豐ADR越50關 道指升67點 AMD業績超預期
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/05/04
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