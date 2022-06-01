美團3690績前博一轉？短炒入場睇實呢個價位

美團 （03690） 績前股價破頂後下挫，早段一度高見187.3元，半日跌逾3%，收報181元。獨立股評人唐牛指，美團業績、消費復甦有憧憬值得炒，績前可博一轉短炒，如周四前股價接近180元水平可吸納，跌178元止蝕，有值博率，如業績不太差，料股價可繼續向上。
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