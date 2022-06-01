廣汽2238股價逆市升　現追入上望空間多少？

廣汽 （02238） 現價報7.54元，升逾1%。獨立股評人分析無貨的投資者，需留意股價的橫行區間，而7.26元低位有貨的投資者，又能借國策的刺激上望幾多？

唐牛稱廣汽早前炒7.5元至8.5元橫行區間，今朝曾高見7.73元，重回橫行區底部，7.26元低位有貨的投資者，可以7.5元止賺，並上望8元至8.5元。未有貨的話亦可炒此橫行區間。

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