汽車股龍頭攻略　Tesla（TSLA.US）、比亞迪（01211）炒作部署即睇

比亞迪 （01211） 逆市升逾1%，一度破頂高見285.4元，Tesla（TSLA.US）隔晚稍微回軟，盤後股價靠穩。獨立股評人唐牛分析指，比亞迪未必會「大棍上」，宜等回落至270至274元水平買入；Tesla（TSLA.US）現價買入宜炒波幅、不宜長揸，建議升至800美元沽出。
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