中移動941回落至50元水平　現價是儲貨收息良機？

中移動 （00941） 今日股價偏軟，暫報50.3元，跌不足1%。中移動已過除淨日，有投資者約51元買入4手，於現價再增持是否值博？獨立股評人唐牛有以下建議。

唐牛指，中移動股價走勢較悶，如投資者不嫌其股價波幅不大，只想賺取較高股息的話，可趁恒指升至近期高位有風險，中移動或會跟隨大市回調時再增持，其股價於50元有8厘息已算吸引。

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