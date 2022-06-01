【ET講股通】孫運喜：外冷內暖

ET講股通

Time code

00：18 - 港股今日市況速覽

01：05 - 美團 （03690） 、騰訊 （00700） 股價回吐 科指跑輸大市

02：19 - 「外冷」（一）美國商務部考慮列入更多中概股入實體制裁名單

03：25 - 「外冷」（二）：歐洲通脹高企 美國加息半厘憂慮再現

06：20 - 「外冷」（三）：美國縮表 市場憂美股、債價跌

09：55 - 「內暖」：內地財新製造業PMI好轉 利好中港股市氣氛

11：45 - 觀眾問股：太古A （00019） 走勢點睇？咩位可買入？

15：38 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.84元有貨長期持有收息 甚麼價位可加注？

18：50 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 走勢點睇？咩位可買入？上望咩位？

21：35 - 觀眾問股：中石油 （00857） 咩位可買入？

26：30 - 港股收市市況速報 短線有機會先回調整固

28：45 - 港股6月睇反彈 恒指上望22100至22500點水平

29：00 - 潛力股推介：美東汽車 （01268）