領展823業績部署解碼　拆解兩大利好因素＋中長線吸納收息策略

領展 （00823）
績後股價逆市靠穩兼破頂，早段一度高見71.95元，破頂創月內新高。利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）分析指，市場憂第六波來襲，領展 （00823）
績後短線值博率不高，中長線受惠兩大利好因素：（1）港股已見疫情低位、（2）租務空置率見頂，可於67-68元吸納收息。
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