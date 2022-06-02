中海油883除淨前股價又跌　兩個利淡因素要關注

中海油 （00883） 徘徊於12元水平，跌近2%。油價近日升幅放緩，即將於6月9日除淨的中海油連續兩日回軟。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，中海油短線不值博，皆因不少國家已就俄國因素，對輸油政策「夾計」。

如紐油跌破每桶105至107美元重要支持位，走勢可能轉差，而其他農產品價格亦已明顯回調，因此中海油暫時不考慮買入。



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