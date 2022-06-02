碧桂園服務6098跌逾2%　內房睇低一線？

碧桂園服務 （06098） 曾跌逾2%，暫報29.7元。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指，此物管股近日並無跟大市同步升，亦無政策支持面。無貨者如能突破三角形下降軌，約32元再追，27.6元有貨者，可以3日前之陽燭低位止賺。
**重溫【ET開市直擊】港股、美股繼續反彈？ 領展績後策略部署**
https：//inews.hket.com/article/3267028
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