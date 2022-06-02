年度選美盛事《2022香港小姐競選》，在今天（6月2日）於TVB將軍澳電視城進行首輪面試。不少報名《2022香港小姐競選》參加者在康城港鐵站轉乘專車往電視城。
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年度選美盛事《2022香港小姐競選》，在今天（6月2日）於TVB將軍澳電視城進行首輪面試。不少報名《2022香港小姐競選》參加者在康城港鐵站轉乘專車往電視城。
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今日 14:07
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年度選美盛事《2022香港小姐競選》，在今天（6月2日）於TVB將軍澳電視城進行首輪面試。不少報名《2022香港小姐競選》參加者在康城港鐵站轉乘專車往電視城。
【香港小姐2022】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】
年度選美盛事《2022香港小姐競選》，在今天（6月2日）於TVB將軍澳電視城進行首輪面試。不少報名《2022香港小姐競選》參加者在康城港鐵站轉乘專車往電視城。
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