【湊得輕鬆啲】童星茶兄妹投入DIY玩具世界　90後港媽開專頁拍片見證孩子成長

有爸媽很怕跟小朋友「困獸鬥」，有感窩在家中無所事事，然而在張氏一家，7歲的哥哥東宸與5歲的妹妹曦晨愛宅在家，出自媽媽Esther之手的一大堆創意玩具玩不厭，而兩兄妹除了有媽媽陪伴之外，彼此就是對方的最佳玩伴。
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有爸媽很怕跟小朋友「困獸鬥」，有感窩在家中無所事事，然而在張氏一家，7歲的哥哥東宸與5歲的妹妹曦晨愛宅在家，出自媽媽Esther之手的一大堆創意玩具玩不厭，而兩兄妹除了有媽媽陪伴之外，彼此就是對方的最佳玩伴。
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有爸媽很怕跟小朋友「困獸鬥」，有感窩在家中無所事事，然而在張氏一家，7歲的哥哥東宸與5歲的妹妹曦晨愛宅在家，出自媽媽Esther之手的一大堆創意玩具玩不厭，而兩兄妹除了有媽媽陪伴之外，彼此就是對方的最佳玩伴。
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有爸媽很怕跟小朋友「困獸鬥」，有感窩在家中無所事事，然而在張氏一家，7歲的哥哥東宸與5歲的妹妹曦晨愛宅在家，出自媽媽Esther之手的一大堆創意玩具玩不厭，而兩兄妹除了有媽媽陪伴之外，彼此就是對方的最佳玩伴。
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