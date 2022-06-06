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【童學園】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生

小六女生李晞彤個子少少，背起書包已經佔據了她半個人的高度，志願卻非常宏大，她大大聲說：「我想做醫生！」就讀於葵涌區佛教林金殿紀念小學的晞彤出身普通家庭，父母只有中學畢業，爸爸是家中的經濟之柱，媽媽是家庭主婦，驟眼看這個Package已經「輸在起跑線」，但在今年中一申請，李晞彤獲傳統直資名校拔萃女書院及協恩中學爭相取錄，吳永雄校長形容她入到心儀中學，全靠勤奮自律。

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爸媽心聲 家庭教育 中小學教育 東張西望 佛教 醫生 畢業 佛教林金殿紀念小學 中學 協恩中學
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【童學園】靠自律勤力從全級27名追到第一 小六女生跳入女拔立志做醫生

小六女生李晞彤個子少少，背起書包已經佔據了她半個人的高度，志願卻非常宏大，她大大聲說：「我想做醫生！」就讀於葵涌區佛教林金殿紀念小學的晞彤出身普通家庭，父母只有中學畢業，爸爸是家中的經濟之柱，媽媽是家庭主婦，驟眼看這個Package已經「輸在起跑線」，但在今年中一申請，李晞彤獲傳統直資名校拔萃女書院及協恩中學爭相取錄，吳永雄校長形容她入到心儀中學，全靠勤奮自律。

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