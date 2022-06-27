【童學園】人生非「自動運輸帶」　黃金耀博士：最重要是思維訓練

童學園

不少父母都會望子成龍。有人認為贏在起跑線就可以一直優秀過人，究竟在社會科技發展不斷變遷的情況下，起跑得好是否仍代表容易達到目的地？本周《童學園》邀請到資優教育學苑院長黃金耀博士，分享在現今世代要培訓學生比「贏在起跑線」更應有的特質。

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