【TOPick柴犬追星】林凱恩永遠銘記愛犬離世一刻　Iris領養毛孩：將那份愛延續下去

TOPick柴犬追星

2015年香港小姐「友誼小姐」得主林凱恩（Iris）近年工作不斷，她憑《愛·回家之開心速遞》、《她她她的少女時代》及《降魔的2.0》等劇成功入屋，有份演出《食腦喪B》的林凱恩於劇中跟馬貫東有感情線，談一段柏拉圖式戀愛。

現年29歲的林凱恩先後養過Momo和Mody兩隻狗狗，經歷生死令她感觸良多，並跟TOPick分享箇中感受。

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記者：梁樂欣