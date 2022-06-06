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【地產站Weekly Talk】港鐵康城站凱柏峰接力登場 打造國際化社區 信和田兆源現身說法

由計劃興建港鐵康城站至今日，康城的發展已逾20年，隨著不同新盤落成，為這區帶來了不少變化，不少發展商於區內插旗，而當中將登場的凱柏峰I更位處於商場之上，將成為最近地鐵站之屋苑。本集邀請到信和置業集團聯席董事田兆源現身說法，介紹項目特色。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：麥舜然

攝影：林宇翔

剪接：布榮輝

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地產站Weekly Talk
今日 09:00
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【地產站Weekly Talk】港鐵康城站凱柏峰接力登場 打造國際化社區 信和田兆源現身說法

由計劃興建港鐵康城站至今日，康城的發展已逾20年，隨著不同新盤落成，為這區帶來了不少變化，不少發展商於區內插旗，而當中將登場的凱柏峰I更位處於商場之上，將成為最近地鐵站之屋苑。本集邀請到信和置業集團聯席董事田兆源現身說法，介紹項目特色。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：麥舜然

攝影：林宇翔

剪接：布榮輝

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